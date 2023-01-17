Бусел Емельян Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБусел Емельян Яковлевич

Бусел Емельян Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Бусел Яков Прокофьевич

Мать: Бусел Синклинтия Ефремовна

Рождение ребёнка
14.10.1877

Дочь: Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Бусел Васса Федоровна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.11.1880

Дочь: Варвара Емельяновна

Мать ребёнка: Бусел Васса Федоровна

Ведильцы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусел Васса Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close