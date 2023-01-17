Бусел Емельян Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Бусел Яков Прокофьевич
Рождение ребёнка
14.10.1877
Дочь: Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Бусел Васса Федоровна
Рождение ребёнка
30.11.1880
Дочь: Варвара Емельяновна
Мать ребёнка: Бусел Васса Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бусел Васса Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Смерть
Неизвестно