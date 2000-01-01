Бусел Синклинтия Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Бусел Яков Прокофьевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Бусел Яков Прокофьевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Бусел Яков Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно