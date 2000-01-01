Бусел Синклинтия Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБусел Синклинтия Ефремовна

Бусел Синклинтия Ефремовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Бусел Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Бусел Яков Прокофьевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Бусел Емельян Яковлевич

Отец ребёнка: Бусел Яков Прокофьевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Бусел Моисей Яковлевич

Отец ребёнка: Бусел Яков Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусел Яков Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close