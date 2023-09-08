Книпер (Милёшкина) Параскева Максимовна
Место рождениясело Шадрино
Дата рождения28.10.1853
Дата смерти26.11.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
село Шадрино
Рождение ребёнка
27.12.1872
Дочь: Манчтет Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Книпер Иван Христофорович
Рождение ребёнка
27.12.1874
Дочь: Тихомирова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Книпер Иван Христофорович
Рождение ребёнка
23.12.1877
Дочь: Жукова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Книпер Иван Христофорович
Рождение ребёнка
15.10.1881
Дочь: Арнольд Александра Ивановна
Отец ребёнка: Книпер Иван Христофорович
село Горяиновка
Смерть
26.11.1922
Симбирск, СССР