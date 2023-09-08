Книпер (Милёшкина) Параскева Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Книпер (Милёшкина) Параскева Максимовна

Место рождения

село Шадрино

Дата рождения

28.10.1853

Дата смерти

26.11.1922

Пол

Женский

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

село Шадрино
Рождение ребёнка
27.12.1872

Дочь: Манчтет Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Книпер Иван Христофорович

Рождение ребёнка
27.12.1874

Дочь: Тихомирова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Книпер Иван Христофорович

Рождение ребёнка
23.12.1877

Дочь: Жукова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Книпер Иван Христофорович

Рождение ребёнка
15.10.1881

Дочь: Арнольд Александра Ивановна

Отец ребёнка: Книпер Иван Христофорович

село Горяиновка
Смерть
26.11.1922
Симбирск, СССР
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