Тихомирова (Книпер) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1874
Дата смерти17.05.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1874
Рождение ребёнка
1905
Сын: Тихомиров Борис Иринархович
Отец ребёнка: Тихомиров Иринарх Терентьевич
Рождение ребёнка
08.05.1907
Сын: Тихомиров Глеб Иринархович
Отец ребёнка: Тихомиров Иринарх Терентьевич
Рождение ребёнка
07.07.1915
Сын: Тихомиров Роман Иринархович
Отец ребёнка: Тихомиров Иринарх Терентьевич
Смерть
17.05.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург