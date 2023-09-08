Тихомирова (Книпер) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Книпер) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1874

Дата смерти

17.05.1942

Пол

Женский

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1874

Отец: Книпер Иван Христофорович

Мать: Книпер Параскева Максимовна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Тихомиров Борис Иринархович

Отец ребёнка: Тихомиров Иринарх Терентьевич

Рождение ребёнка
08.05.1907

Сын: Тихомиров Глеб Иринархович

Отец ребёнка: Тихомиров Иринарх Терентьевич

Рождение ребёнка
07.07.1915

Сын: Тихомиров Роман Иринархович

Отец ребёнка: Тихомиров Иринарх Терентьевич

Смерть
17.05.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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