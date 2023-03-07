Гнусарева (Ракитина) Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГнусарева (Ракитина) Алена

Гнусарева (Ракитина) Алена

avatar

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Ракитинъ Степанъ

Мать: Ракитина Агафья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Гнусаревъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Гнусаревъ Филипъ

Отец ребёнка: Гнусаревъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Гнусаревъ Прохоръ

Отец ребёнка: Гнусаревъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Гнусаревъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнусаревъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close