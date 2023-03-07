Гнусарева (Ракитина) Алена
Место рождения
Дата рождения1769
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Ракитинъ Степанъ
Мать: Ракитина Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Гнусаревъ Иванъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Гнусаревъ Филипъ
Отец ребёнка: Гнусаревъ Иванъ
Рождение ребёнка
1795
Сын: Гнусаревъ Прохоръ
Отец ребёнка: Гнусаревъ Иванъ
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Гнусаревъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гнусаревъ Иванъ