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Паляев Степан Виккулов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

До 1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Паляев Викул Сергеев

Мать: Паляева Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Лукерья Степанова

Мать ребёнка: Паляев Агафья Степанова

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Паляев Матвей Степанов

Мать ребёнка: Паляев Агафья Степанова

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Лешин Екатерина Степанова

Мать ребёнка: Паляев Агафья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паляев Агафья Степанова

Смерть
До 1869
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