Паляев Степан Виккулов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиДо 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Паляев Викул Сергеев
Мать: Паляева Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Лукерья Степанова
Мать ребёнка: Паляев Агафья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Паляев Агафья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Лешин Екатерина Степанова
Мать ребёнка: Паляев Агафья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Паляев Агафья Степанова
Смерть
До 1869