Паляев (Паляева) Агафья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Лукерья Степанова
Отец ребёнка: Паляев Степан Виккулов
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Паляев Степан Виккулов
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Лешин Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Паляев Степан Виккулов
Бракосочетание
Неизвестно