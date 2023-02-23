Паляев (Паляева) Агафья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паляев (Паляева) Агафья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Лукерья Степанова

Отец ребёнка: Паляев Степан Виккулов

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Паляев Матвей Степанов

Отец ребёнка: Паляев Степан Виккулов

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Лешин Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Паляев Степан Виккулов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паляев Степан Виккулов

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