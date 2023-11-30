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Башкиров Кирилл Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.11.1892

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1892

Отец: Башкиров Александр Владимирович

Мать: Башкирова Надежда Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1914

Сын: Крестинский Марк Кирилович

Мать ребёнка: Штюрмер Елена Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Крестинская Ирина Кирилловна

Мать ребёнка: Штюрмер Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штюрмер Елена Николаевна

Смерть
1953
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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