Башкиров Кирилл Александрович
Место рождения
Дата рождения22.11.1892
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1892
Рождение ребёнка
1914
Сын: Крестинский Марк Кирилович
Мать ребёнка: Штюрмер Елена Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Крестинская Ирина Кирилловна
Мать ребёнка: Штюрмер Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штюрмер Елена Николаевна
Смерть
1953
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край