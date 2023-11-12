Башкирова (Крейтер) Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1869
Дата смерти1923
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1869
Отец: Крейтер Павел Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.03.1891
Введенское, Клин, Московская область
Свидетельство По указу Его Императорского Величества из Московской Духовной Консистории выдана сие в том, что в метрической книге Клинского уезда Спаской, селе Введенского церкви тысяча восемьсот девя... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1892
Сын: Башкиров Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Башкиров Александр Владимирович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1923