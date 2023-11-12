Башкирова (Крейтер) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова (Крейтер) Надежда Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1869

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1869

Отец: Крейтер Павел Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
23.03.1891

Муж: Башкиров Александр Владимирович

Введенское, Клин, Московская область
Свидетельство По указу Его Императорского Величества из Московской Духовной Консистории выдана сие в том, что в метрической книге Клинского уезда Спаской, селе Введенского церкви тысяча восемьсот девя... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1892

Сын: Башкиров Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Башкиров Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1923
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