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Серёжников Андрей Борисович
Серёжников Андрей Борисович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Серёжников Борис Яковлевич
Мать
Серёжникова (Чемонина) Валентина Федоровна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Серёжников Борис Яковлевич
Мать:
Серёжникова Валентина Федоровна
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