Серёжников Борис Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серёжников Андрей Борисович
Мать ребёнка: Серёжникова (Чемонина) Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
31.01.1973
Сын: Серёжников Сергей Борисович
Мать ребёнка: Серёжникова (Чемонина) Валентина Федоровна
Смерть
Неизвестно