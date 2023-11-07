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Серёжников Борис Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серёжников Андрей Борисович

Мать ребёнка: Серёжникова (Чемонина) Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
31.01.1973

Сын: Серёжников Сергей Борисович

Мать ребёнка: Серёжникова (Чемонина) Валентина Федоровна

Смерть
Неизвестно

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