Серёжникова (Чемонина) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серёжникова (Чемонина) Валентина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1939

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1939

Отец: Чемонин Фёдор Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1973

Сын: Серёжников Сергей Борисович

Отец ребёнка: Серёжников Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серёжников Андрей Борисович

Отец ребёнка: Серёжников Борис Яковлевич

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