Серёжникова (Чемонина) Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1939
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1939
Отец: Чемонин Фёдор Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1973
Сын: Серёжников Сергей Борисович
Отец ребёнка: Серёжников Борис Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серёжников Андрей Борисович
Отец ребёнка: Серёжников Борис Яковлевич