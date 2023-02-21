Янова (Поморцева) Зиновия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1866
Дата смерти08.12.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1883
Муж: Янов Тит Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1885
Сын: Янов Степан Титович
Отец ребёнка: Янов Тит Иванович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Янов Тит Иванович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Янов Ефим Титович
Отец ребёнка: Янов Тит Иванович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Янов Антон Титович
Отец ребёнка: Янов Тит Иванович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Суббота (шипилова) Акулина Титовна
Отец ребёнка: Янов Тит Иванович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Янов Алексей Титович
Отец ребёнка: Янов Тит Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янов Иван Титович
Отец ребёнка: Янов Тит Иванович
Смерть
08.12.1940
Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: Болезнь