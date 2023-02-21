Янова (Поморцева) Зиновия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янова (Поморцева) Зиновия Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1866

Дата смерти

08.12.1940

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1883

Муж: Янов Тит Иванович

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.05.1885

Сын: Янов Степан Титович

Отец ребёнка: Янов Тит Иванович

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Янов Григорий Титович

Отец ребёнка: Янов Тит Иванович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Янов Ефим Титович

Отец ребёнка: Янов Тит Иванович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Янов Антон Титович

Отец ребёнка: Янов Тит Иванович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Суббота (шипилова) Акулина Титовна

Отец ребёнка: Янов Тит Иванович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Янов Алексей Титович

Отец ребёнка: Янов Тит Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янов Иван Титович

Отец ребёнка: Янов Тит Иванович

Смерть
08.12.1940
Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: Болезнь
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