Янов Тит Иванович
Место рождения
Дата рождения31.03.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1860
Отец: Янов Иван Васильевич
Мать: Янова Христина Ивановна
Бракосочетание
30.01.1883
Жена: Янова Зиновия Леонтьевна
Рождение ребёнка
17.05.1885
Сын: Янов Степан Титович
Мать ребёнка: Янова Зиновия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Янова Зиновия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Янов Ефим Титович
Мать ребёнка: Янова Зиновия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Янов Антон Титович
Мать ребёнка: Янова Зиновия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Суббота (шипилова) Акулина Титовна
Мать ребёнка: Янова Зиновия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Янов Алексей Титович
Мать ребёнка: Янова Зиновия Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янов Иван Титович
Мать ребёнка: Янова Зиновия Леонтьевна
Смерть
Неизвестно