Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Янов Григорий Титович
Янов Григорий Титович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1891
Пол
Мужской
Отец
Янов Тит Иванович
1860 г.р.
Мать
Янова (Поморцева) Зиновия Леонтьевна
1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец:
Янов Тит Иванович
Мать:
Янова Зиновия Леонтьевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия