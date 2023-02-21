Гресь Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1937
Дочь: Никольская Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Гресь Андрей Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1941
Дочь: Маркелова Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Гресь Андрей Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1945
Отец ребёнка: Гресь Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно