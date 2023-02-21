Гресь Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гресь Екатерина Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1937

Дочь: Никольская Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Гресь Андрей Иванович

Рождение ребёнка
25.10.1941

Дочь: Маркелова Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Гресь Андрей Иванович

Рождение ребёнка
07.07.1945

Сын: Гресь Борис Андреевич

Отец ребёнка: Гресь Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гресь Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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