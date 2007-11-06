Никольская Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никольская Любовь Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1937

Дата смерти

06.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1937

Отец: Гресь Андрей Иванович

Мать: Гресь Екатерина Ефимовна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Васильев Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.02.1973

Сын: Никольский Кирилл Викторович

Отец ребёнка: Никольский Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никольский Виктор Николаевич

Смерть
06.11.2007
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