Никольская Любовь Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1937
Дата смерти06.11.2007
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1937
Отец: Гресь Андрей Иванович
Мать: Гресь Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Васильев Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.02.1973
Сын: Никольский Кирилл Викторович
Отец ребёнка: Никольский Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.2007