Гресь Борис Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1945
Дата смерти15.07.2004
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1945
Отец: Гресь Андрей Иванович
Мать: Гресь Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
28.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.07.2004