Гресь Борис Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гресь Борис Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1945

Дата смерти

15.07.2004

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1945

Отец: Гресь Андрей Иванович

Мать: Гресь Екатерина Ефимовна

Рождение ребёнка
28.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.07.2004
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