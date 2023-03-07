Нуйкина (Лёшина) Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуйкина (Лёшина) Любовь Григорьевна

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Лёшин Григорий Степанович

Мать: Лёшина Евдокия Ивановна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуйкин Василий

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуйкин Василий

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуйкин Василий

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуйкин Василий

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуйкин Василий

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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