Нуйкина (Лёшина) Любовь Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Лёшин Григорий Степанович
Мать: Лёшина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
23.10.1973
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно