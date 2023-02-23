Нуйкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуйкин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуйкина Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуйкина Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуйкина Любовь Григорьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуйкина Любовь Григорьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуйкина Любовь Григорьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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