Лёшин Григорий Степанович
Место рождения
Дата рождения11.01.1912
Дата смерти21.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1912
Отец: Лешин Степан Павлович
Мать: Лёшина Евфимия Петровна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Нуйкина Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Лёшина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1938
Дочь: Сумбаева Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Лёшина Евдокия Ивановна
Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Лёшина Евдокия Ивановна
Смерть
21.07.1944