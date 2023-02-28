Лёшин Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёшин Григорий Степанович

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

11.01.1912

Дата смерти

21.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1912

Отец: Лешин Степан Павлович

Мать: Лёшина Евфимия Петровна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Нуйкина Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Лёшина Евдокия Ивановна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1938

Дочь: Сумбаева Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Лёшина Евдокия Ивановна

Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Лёшина Евдокия Ивановна

Смерть
21.07.1944
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