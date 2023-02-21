Магомедов Курамагомед (Султанбег) Гаджимагомедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедов Курамагомед (Султанбег) Гаджимагомедович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2002

Дочь: Магомедова Патина Курамагомедовна

Мать ребёнка: Алиева Разият Магомедовна

Рождение ребёнка
07.09.2005

Дочь: Магомедова Патимат Курамагомедовна

Мать ребёнка: Алиева Разият Магомедовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алиева Разият Магомедовна

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