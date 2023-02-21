Магомедов Курамагомед (Султанбег) Гаджимагомедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2002
Дочь: Магомедова Патина Курамагомедовна
Мать ребёнка: Алиева Разият Магомедовна
Рождение ребёнка
07.09.2005
Дочь: Магомедова Патимат Курамагомедовна
Мать ребёнка: Алиева Разият Магомедовна
Бракосочетание
Неизвестно