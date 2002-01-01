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Магомедова Патина Курамагомедовна
Магомедова Патина Курамагомедовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2002
Пол
Женский
Отец
Магомедов Курамагомед (Султанбег) Гаджимагомедович
1974 г.р.
Мать
Алиева Разият Магомедовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2002
Отец:
Магомедов Курамагомед (Султанбег) Гаджимагомедович
Мать:
Алиева Разият Магомедовна
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