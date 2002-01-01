Магомедова Патина Курамагомедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМагомедова Патина Курамагомедовна

Магомедова Патина Курамагомедовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2002

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2002

Отец: Магомедов Курамагомед (Султанбег) Гаджимагомедович

Мать: Алиева Разият Магомедовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close