Магомедова Патимат Курамагомедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедова Патимат Курамагомедовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.2005

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.2005

Отец: Магомедов Курамагомед (Султанбег) Гаджимагомедович

Мать: Алиева Разият Магомедовна

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