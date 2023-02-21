Ванак Юрий Васильевич
Место рожденияТуринск Свердловской обл
Дата рождения01.06.1930
Дата смерти17.10.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1930
Отец: Ванак Василий
Мать: не указана
Туринск Свердловской обл
Рождение ребёнка
25.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.1963
Сын: Ванак Сергей Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.10.1980
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно