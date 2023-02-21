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Ванак Юрий Васильевич

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Место рождения

Туринск Свердловской обл

Дата рождения

01.06.1930

Дата смерти

17.10.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1930

Отец: Ванак Василий

Мать: не указана

Туринск Свердловской обл
Рождение ребёнка
25.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.09.1963

Сын: Ванак Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Смерть
17.10.1980
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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