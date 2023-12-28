Домашев Тумашев Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиПосле 1838
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1761
В ИВ 1823 года Цурухайтуевской Николаевской церкви 63 года. В ИВ 1825 года Цурухайтуевской Николаевской церкви 68 лет. В ИВ 1835 года Быркинской церкви - 72 года. В ИВ 1838 года - 75 лет.
Бракосочетание
До 1805
Предполагаю в Цурухайтуйской Николаевской церкви
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Домашева Тумашева Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Домашева Тумашева Марья Даниловна
В ИВ 1823 года Цурухайтуевской Николаевской церкви 19 лет. В ИВ 1825 года Цурухайтуевской Николаевской церкви 21 год. (так как брат Александр точно 1807 г.р., а ИВ разница у них год, то предполагаю 18... Показать все
Рождение ребёнка
02.03.1807 ст.
Сын: Домашев Тумашев Александр Иванович
Мать ребёнка: Домашева Тумашева Марья Даниловна
У военно посельщика Ивана Домашева сын Александр. Восприемник: Заводской служитель Сергей Панов. 9.03.1807 года. крещение. Книга Метрическая данная из Нерчинского Заводского духовного правления Цуруха... Показать все
Место жительства
С 1823 по 1825
Из ИВ за 1823 и 1825 годы
Место жительства
С 1835
Из ИВ за 1835 год
Смерть
После 1838