Домашев Тумашев Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домашев Тумашев Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

После 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Домашев Тумашев Степан

Мать: Домашева Тумашева Ксения Семеновна

В ИВ 1823 года Цурухайтуевской Николаевской церкви 63 года. В ИВ 1825 года Цурухайтуевской Николаевской церкви 68 лет. В ИВ 1835 года Быркинской церкви - 72 года. В ИВ 1838 года - 75 лет.
Бракосочетание
До 1805

Жена: Домашева Тумашева Марья Даниловна

Шара, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Предполагаю в Цурухайтуйской Николаевской церкви
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Домашева Тумашева Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Марья Даниловна

Шара, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1823 года Цурухайтуевской Николаевской церкви 19 лет. В ИВ 1825 года Цурухайтуевской Николаевской церкви 21 год. (так как брат Александр точно 1807 г.р., а ИВ разница у них год, то предполагаю 18... Показать все
Рождение ребёнка
02.03.1807 ст.

Сын: Домашев Тумашев Александр Иванович

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Марья Даниловна

Шара, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
У военно посельщика Ивана Домашева сын Александр. Восприемник: Заводской служитель Сергей Панов. 9.03.1807 года. крещение. Книга Метрическая данная из Нерчинского Заводского духовного правления Цуруха... Показать все
Место жительства
С 1823 по 1825
Шара, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Из ИВ за 1823 и 1825 годы
Место жительства
С 1835
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Из ИВ за 1835 год
Смерть
После 1838
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
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