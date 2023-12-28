Домашев Тумашев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домашев Тумашев Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1760

Жена: Домашева Тумашева Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Домашев Тумашев Иван Степанович

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Ксения Семеновна

В ИВ 1823 года Цурухайтуевской Николаевской церкви 63 года. В ИВ 1825 года Цурухайтуевской Николаевской церкви 68 лет. В ИВ 1835 года Быркинской церкви - 72 года. В ИВ 1838 года - 75 лет.
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Домашев Тумашев Егор Степанович

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Ксения Семеновна

год рождения, исходя из брака. примерно высчитан
Смерть
Неизвестно
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