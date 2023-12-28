Домашев Тумашев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1760
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Домашев Тумашев Иван Степанович
Мать ребёнка: Домашева Тумашева Ксения Семеновна
В ИВ 1823 года Цурухайтуевской Николаевской церкви 63 года. В ИВ 1825 года Цурухайтуевской Николаевской церкви 68 лет. В ИВ 1835 года Быркинской церкви - 72 года. В ИВ 1838 года - 75 лет.
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Домашев Тумашев Егор Степанович
Мать ребёнка: Домашева Тумашева Ксения Семеновна
год рождения, исходя из брака. примерно высчитан
Смерть
Неизвестно