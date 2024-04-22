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Гультяев Григорий Иванович

Место рождения

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

02.05.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1875 ст.

Жена: Гультяева Дарья Семёновна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.02.1876 ст.

Сын: Гультяев Сидор Григорьевич

Мать ребёнка: Гультяева Дарья Семёновна

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1878 ст.

Сын: Гультяев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Гультяева Дарья Семёновна

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1881 ст.

Сын: Гультяев Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Гультяева Дарья Семёновна

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1885 ст.

Дочь: Гультяева Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Гультяева Дарья Семёновна

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1889 ст.

Дочь: Мануйлович Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Гультяева Дарья Семёновна

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
02.05.1892 ст.
Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
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