Гультяева Дарья Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Бракосочетание
19.01.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.02.1876 ст.
Сын: Гультяев Сидор Григорьевич
Отец ребёнка: Гультяев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1878 ст.
Сын: Гультяев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Гультяев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1881 ст.
Сын: Гультяев Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Гультяев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1885 ст.
Дочь: Гультяева Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Гультяев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1889 ст.
Дочь: Мануйлович Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Гультяев Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно