Куприян Павлович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти24.01.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Павел Никонов
Мать: Мелания Кононова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Дарья Куприяновна
Мать ребёнка: Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Евсей (Евстигней) Куприянович
Мать ребёнка: Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ульян Куприянович
Мать ребёнка: Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Афанасий Куприянович
Мать ребёнка: Ирина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Григорьевна
Смерть
24.01.1866