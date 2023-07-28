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Куприян Павлович

Место рождения

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

24.01.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Павел Никонов

Мать: Мелания Кононова

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Дарья Куприяновна

Мать ребёнка: Ирина Григорьевна

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Евсей (Евстигней) Куприянович

Мать ребёнка: Ирина Григорьевна

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ульян Куприянович

Мать ребёнка: Ирина Григорьевна

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Афанасий Куприянович

Мать ребёнка: Ирина Григорьевна

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Григорьевна

Смерть
24.01.1866
Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область