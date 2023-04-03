Мелания Кононова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Конон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Куприян Павлович
Отец ребёнка: Павел Никонов
Бракосочетание
23.10.1804
Муж: Павел Никонов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Филипп Павлович
Отец ребёнка: Павел Никонов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Феофан Павлович
Отец ребёнка: Павел Никонов
Рождение ребёнка
18.04.1815
Сын: Марк Павлович
Отец ребёнка: Павел Никонов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Фиона Павловна
Отец ребёнка: Павел Никонов
Смерть
Неизвестно