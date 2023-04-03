Мелания Кононова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Кононова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Конон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Куприян Павлович

Отец ребёнка: Павел Никонов

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.10.1804

Муж: Павел Никонов

Рождение ребёнка
1812

Сын: Филипп Павлович

Отец ребёнка: Павел Никонов

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Феофан Павлович

Отец ребёнка: Павел Никонов

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.04.1815

Сын: Марк Павлович

Отец ребёнка: Павел Никонов

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Фиона Павловна

Отец ребёнка: Павел Никонов

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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