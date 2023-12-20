Побежимов Павел Иванович 21.03.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Побежимов Павел Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 21.03.1912, Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область

умер 25.04.1950, Саратов, город Саратов, Саратовская область

Супруги
Побежимова (Кочубей) Ольга Васильевна19.04.1911 г.р.
Дети
Побежимова Ирина Павловна?.11.1936 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область

Бракосочетание
1934

Жена: Побежимова (Кочубей) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
?.11.1936

Дочь: Побежимова Ирина Павловна

Мать ребёнка: Побежимова (Кочубей) Ольга Васильевна

Смерть
25.04.1950
Саратов, город Саратов, Саратовская область

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