Побежимов Павел Иванович
мужской, родился 21.03.1912, Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
умер 25.04.1950, Саратов, город Саратов, Саратовская область
Супруги
Побежимова (Кочубей) Ольга Васильевна19.04.1911 г.р.
Дети
Побежимова Ирина Павловна?.11.1936 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
?.11.1936
Дочь: Побежимова Ирина Павловна
Мать ребёнка: Побежимова (Кочубей) Ольга Васильевна
Смерть
25.04.1950
Саратов, город Саратов, Саратовская область