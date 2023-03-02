Триполитова Ксения Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Триполитов Иоанн Константинович
Отец ребёнка: Триполитов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
06.06.1882
Сын: Триполитов Пётр Константинов
Отец ребёнка: Триполитов Константин Андреевич
хутор Глафировка (Области Войска Донского)
Бракосочетание
04.07.1890
Смерть
Неизвестно