Триполитова Ксения Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТриполитова Ксения Петрова

Триполитова Ксения Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

PK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Триполитов Иоанн Константинович

Отец ребёнка: Триполитов Константин Андреевич

Рождение ребёнка
06.06.1882

Сын: Триполитов Пётр Константинов

Отец ребёнка: Триполитов Константин Андреевич

хутор Глафировка (Области Войска Донского)
Бракосочетание
04.07.1890

Муж: Ладуницкий Александр Иоаннович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close