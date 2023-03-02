Триполитов Пётр Константинов
Место рожденияхутор Глафировка (Области Войска Донского)
Дата рождения06.06.1882
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1882
хутор Глафировка (Области Войска Донского)
Рождение ребёнка
09.02.1913
Сын: Триполитов Валентин Петров
Мать ребёнка: Триполитова Мария Павлова
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Триполитова Мария Павлова
Смерть
1938
Причина смерти: Расстрел