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Триполитов Пётр Константинов

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Место рождения

хутор Глафировка (Области Войска Донского)

Дата рождения

06.06.1882

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
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Место
Комментарий
Рождение
06.06.1882

Отец: Триполитов Константин Андреевич

Мать: Триполитова Ксения Петрова

хутор Глафировка (Области Войска Донского)
Рождение ребёнка
09.02.1913

Сын: Триполитов Валентин Петров

Мать ребёнка: Триполитова Мария Павлова

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Триполитова Мария Павлова

Смерть
1938
Причина смерти: Расстрел
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