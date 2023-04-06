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Никифорова Ирина Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Никифоров Дмитрий Пиминович

Рождение ребёнка
1747

Сын: Никифоров Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Никифоров Дмитрий Пиминович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Никифоров Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Никифоров Дмитрий Пиминович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Никифоров Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Никифоров Дмитрий Пиминович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Никифоров Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Никифоров Дмитрий Пиминович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Никифоров Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Никифоров Дмитрий Пиминович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Дмитрий Пиминович

Смерть
Неизвестно