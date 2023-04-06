Никифорова Ирина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Никифоров Дмитрий Пиминович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Никифоров Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Никифоров Дмитрий Пиминович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Никифоров Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Никифоров Дмитрий Пиминович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Никифоров Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Никифоров Дмитрий Пиминович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Никифоров Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Никифоров Дмитрий Пиминович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Никифоров Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Никифоров Дмитрий Пиминович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно