Никифоров Дмитрий Пиминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Никифоров Пимин Прокопьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Никифорова Ирина Осиповна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Никифоров Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Никифорова Ирина Осиповна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Никифоров Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Никифорова Ирина Осиповна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Никифоров Семен Дмитриевич
Мать ребёнка: Никифорова Ирина Осиповна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Никифоров Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Никифорова Ирина Осиповна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Никифоров Семен Дмитриевич
Мать ребёнка: Никифорова Ирина Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно