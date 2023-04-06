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Никифоров Дмитрий Пиминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Никифоров Пимин Прокопьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Никифорова Ирина Осиповна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Никифоров Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Никифорова Ирина Осиповна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Никифоров Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Никифорова Ирина Осиповна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Никифоров Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Никифорова Ирина Осиповна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Никифоров Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Никифорова Ирина Осиповна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Никифоров Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Никифорова Ирина Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Ирина Осиповна

Смерть
Неизвестно