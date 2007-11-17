Волкова Анна Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Анна Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1936

Дата смерти

17.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1936

Отец: Бохан Артем

Мать: Бохан Арина

Рождение ребёнка
29.03.1963

Дочь: Бубликова Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Волков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
26.05.1965

Сын: Волков Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Волков Анатолий Иванович

Смерть
17.11.2007
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