Волкова Анна Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1936
Дата смерти17.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1936
Отец: Бохан Артем
Мать: Бохан Арина
Рождение ребёнка
29.03.1963
Дочь: Бубликова Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Волков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1965
Сын: Волков Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Волков Анатолий Иванович
Смерть
17.11.2007