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Волков Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1937

Дата смерти

18.09.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1937

Отец: Волков Иван Кондратьевич

Мать: Волкова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
29.03.1963

Дочь: Бубликова Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Волкова Анна Артемовна

Рождение ребёнка
26.05.1965

Сын: Волков Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Волкова Анна Артемовна

Смерть
18.09.1973
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