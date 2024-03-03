Волков Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1937
Дата смерти18.09.1973
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1937
Отец: Волков Иван Кондратьевич
Мать: Волкова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
29.03.1963
Дочь: Бубликова Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Волкова Анна Артемовна
Рождение ребёнка
26.05.1965
Сын: Волков Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Волкова Анна Артемовна
Смерть
18.09.1973