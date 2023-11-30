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Хорющенко Владимир Анатольевич
Хорющенко Владимир Анатольевич
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Древо
Место рождения
Южно-Сахалинск
, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Дата рождения
06.07.1982
Пол
Мужской
Отец
Хорющенко Анатолий Владимирович
1960 г.р.
Мать
Жукова Марина Сергеевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1982
Отец:
Хорющенко Анатолий Владимирович
Мать:
Жукова Марина Сергеевна
Южно-Сахалинск
, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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