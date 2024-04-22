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Базылевич Сергей Платонович

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Место рождения

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Базылевич Платон Тимофеевич

Мать: Базылевич Евдокия Андреевна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.01.1901 ст.

Жена: Базылевич Наталья Константиновна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.10.1901 ст.

Сын: Базылевич Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Базылевич Наталья Константиновна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1904 ст.

Дочь: Базылевич Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Базылевич Наталья Константиновна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.10.1905 ст.

Дочь: Боровкова Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Базылевич Наталья Константиновна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.01.1910 ст.

Сын: Базылевич Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Базылевич Наталья Константиновна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.01.1912 ст.

Сын: Базылевич Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Базылевич Наталья Константиновна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.01.1914 ст.

Дочь: Базылевич Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Базылевич Наталья Константиновна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1944
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