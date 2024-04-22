Базылевич Сергей Платонович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти1944
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
14.01.1901 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.10.1901 ст.
Сын: Базылевич Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Базылевич Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
18.01.1904 ст.
Дочь: Базылевич Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Базылевич Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
06.10.1905 ст.
Дочь: Боровкова Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Базылевич Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
14.01.1910 ст.
Мать ребёнка: Базылевич Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
24.01.1912 ст.
Сын: Базылевич Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Базылевич Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
22.01.1914 ст.
Дочь: Базылевич Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Базылевич Наталья Константиновна
Смерть
1944