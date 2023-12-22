Базылевич (Гультяева) Наталья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базылевич (Гультяева) Наталья Константиновна

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Место рождения

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Гультяев Константин Аврамович

Мать: Гультяева Мария Гавриловна

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
14.01.1901 ст.

Муж: Базылевич Сергей Платонович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.10.1901 ст.

Сын: Базылевич Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Базылевич Сергей Платонович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1904 ст.

Дочь: Базылевич Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Базылевич Сергей Платонович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.10.1905 ст.

Дочь: Боровкова Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Базылевич Сергей Платонович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.01.1910 ст.

Сын: Базылевич Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Базылевич Сергей Платонович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.01.1912 ст.

Сын: Базылевич Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Базылевич Сергей Платонович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.01.1914 ст.

Дочь: Базылевич Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Базылевич Сергей Платонович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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