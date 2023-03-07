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Коломойцев Павел Иванович

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Около 19.02.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.02.1921

Сын: Martinsok Мартин Львович

Мать ребёнка: Мартинсон Ханна Самуиловна

Рождение ребёнка
12.10.1929

Дочь: Коломойцева Инна Павловна

Мать ребёнка: Мартинсон Ханна Самуиловна

New York
Смерть
Около 19.02.1938
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: расстрелян
Похороны
Неизвестно
Бутово-Коммунарка
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