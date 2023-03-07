Коломойцев Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиОколо 19.02.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1921
Мать ребёнка: Мартинсон Ханна Самуиловна
Рождение ребёнка
12.10.1929
Дочь: Коломойцева Инна Павловна
Мать ребёнка: Мартинсон Ханна Самуиловна
New York
Смерть
Около 19.02.1938
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: расстрелян
Похороны
Неизвестно
Бутово-Коммунарка