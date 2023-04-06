Мартинсон (Коган) Ханна Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартинсон (Коган) Ханна Самуиловна

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Место рождения

Кременчуг, Полтавська область

Дата рождения

02.07.1894

Дата смерти

26.02.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
12.02.1921

Сын: Martinsok Мартин Львович

Отец ребёнка: Коломойцев Павел Иванович

Рождение ребёнка
12.10.1929

Дочь: Коломойцева Инна Павловна

Отец ребёнка: Коломойцев Павел Иванович

New York
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Martinson Lev

Смерть
26.02.1980
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