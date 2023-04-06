Мартинсон (Коган) Ханна Самуиловна
Место рождения
Дата рождения02.07.1894
Дата смерти26.02.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1921
Отец ребёнка: Коломойцев Павел Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1929
Дочь: Коломойцева Инна Павловна
Отец ребёнка: Коломойцев Павел Иванович
New York
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Martinson Lev
Смерть
26.02.1980