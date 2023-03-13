Филипповъ Иванъ
Место рожденияПобоище
Дата рождения1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Филипповъ Иванъ*
Мать: не указана
Побоище
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анастасія
Мать ребёнка: Филиппова Елена Иванова
Побоище
Рождение ребёнка
1860
Сын: Филипповъ Иванъ
Мать ребёнка: Филиппова Елена Иванова
Побоище
Рождение ребёнка
06.08.1876
Дочь: Наталія
Мать ребёнка: Филиппова Елена Иванова
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.04.1882
Сын: Филипповъ Гавріилъ
Мать ребёнка: Филиппова Елена Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипповъ Федоръ
Мать ребёнка: Филиппова Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппова Елена Иванова