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Филипповъ Иванъ

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Место рождения

Побоище

Дата рождения

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Филипповъ Иванъ*

Мать: не указана

Побоище
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анастасія

Мать ребёнка: Филиппова Елена Иванова

Побоище
Рождение ребёнка
1860

Сын: Филипповъ Иванъ

Мать ребёнка: Филиппова Елена Иванова

Побоище
Рождение ребёнка
06.08.1876

Дочь: Наталія

Мать ребёнка: Филиппова Елена Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.04.1882

Сын: Филипповъ Гавріилъ

Мать ребёнка: Филиппова Елена Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипповъ Федоръ

Мать ребёнка: Филиппова Елена Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Елена Иванова

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