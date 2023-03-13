Филипповъ Иванъ*
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Филипповъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Побоище
Рождение ребёнка
1833
Сын: Филипповъ Гавріилъ
Мать ребёнка: не указана
Побоище
Рождение ребёнка
1839
Сын: Филипповъ Григорій
Мать ребёнка: не указана
Побоище
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана