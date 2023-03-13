Филипповъ Иванъ* — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипповъ Иванъ*

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Филипповъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Побоище
Рождение ребёнка
1833

Сын: Филипповъ Гавріилъ

Мать ребёнка: не указана

Побоище
Рождение ребёнка
1839

Сын: Филипповъ Григорій

Мать ребёнка: не указана

Побоище
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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