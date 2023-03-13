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(Филиппова) Анастасія
(Филиппова) Анастасія
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Место рождения
Побоище
Дата рождения
1858
Пол
Женский
Отец
Филипповъ Иванъ
1830 г.р.
Мать
Филиппова Елена Иванова
1834 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец:
Филипповъ Иванъ
Мать:
Филиппова Елена Иванова
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