(Филиппова) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Филиппова) Анастасія

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Место рождения

Побоище

Дата рождения

1858

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Филипповъ Иванъ

Мать: Филиппова Елена Иванова

Побоище
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