Филиппова Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Елена Иванова

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Место рождения

Побоище

Дата рождения

1834

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Побоище
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Филипповъ Иванъ

Побоище
Рождение ребёнка
1860

Сын: Филипповъ Иванъ

Отец ребёнка: Филипповъ Иванъ

Побоище
Рождение ребёнка
06.08.1876

Дочь: Наталія

Отец ребёнка: Филипповъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.04.1882

Сын: Филипповъ Гавріилъ

Отец ребёнка: Филипповъ Иванъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипповъ Федоръ

Отец ребёнка: Филипповъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипповъ Иванъ

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