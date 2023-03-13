Филиппова Елена Иванова
Место рожденияПобоище
Дата рождения1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Побоище
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Филипповъ Иванъ
Побоище
Рождение ребёнка
1860
Сын: Филипповъ Иванъ
Отец ребёнка: Филипповъ Иванъ
Побоище
Рождение ребёнка
06.08.1876
Дочь: Наталія
Отец ребёнка: Филипповъ Иванъ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.04.1882
Сын: Филипповъ Гавріилъ
Отец ребёнка: Филипповъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипповъ Федоръ
Отец ребёнка: Филипповъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипповъ Иванъ