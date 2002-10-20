Федоркова Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1965
Дата смерти20.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1965
Отец: Горлов Юрий
Рождение ребёнка
11.04.1987
Дочь: Орлова Юлия Олеговна
Отец ребёнка: Федорков Олег Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федорков Олег Александрович
Смерть
20.10.2002