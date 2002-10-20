Федоркова Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоркова Наталья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1965

Дата смерти

20.10.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

1937 г.р.

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1965

Отец: Горлов Юрий

Мать: Горлова Юлия Иннокентьевна

Рождение ребёнка
11.04.1987

Дочь: Орлова Юлия Олеговна

Отец ребёнка: Федорков Олег Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федорков Олег Александрович

Смерть
20.10.2002