Горлов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасюк Любовь Юрьевна

Мать ребёнка: Горлова Юлия Иннокентьевна

Рождение ребёнка
06.12.1956

Сын: Горлов Валерий Юрьевич

Мать ребёнка: Горлова Юлия Иннокентьевна

Рождение ребёнка
25.03.1965

Дочь: Федоркова Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Горлова Юлия Иннокентьевна

Смерть
Неизвестно

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