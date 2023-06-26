Горлов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасюк Любовь Юрьевна
Мать ребёнка: Горлова Юлия Иннокентьевна
Рождение ребёнка
06.12.1956
Мать ребёнка: Горлова Юлия Иннокентьевна
Рождение ребёнка
25.03.1965
Дочь: Федоркова Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Горлова Юлия Иннокентьевна
Смерть
Неизвестно