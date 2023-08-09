Тимофеев Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1914
Дата смерти21.09.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1935
Сын: Тимофеев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Тимофеева Елизавета Васильевна
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Тимофеева Елизавета Васильевна
Смерть
21.09.1986
Псков, город Псков, Псковская область