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Тимофеев Иван Тимофеевич

Место рождения

Лютые Болоты, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

10.02.1914

Дата смерти

21.09.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Лютые Болоты, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.09.1935

Сын: Тимофеев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева Елизавета Васильевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева Елизавета Васильевна

Смерть
21.09.1986
Псков, город Псков, Псковская область